Сидней, Австралия, 16 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе вызывает растущую обеспокоенность, поскольку за сутки в регионе были выявлены рекордные 478 случаев заражения новой инфекцией. Об этом 16 августа в ходе пресс-конференции сообщила премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News.

Сидней

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Бережиклян также отметила, что пока существует штамм «Дельта», локдаун в Сиднее и его окрестностях будет оставаться в силе.

«Даже если бы у нас не было случаев заболевания и мы бы вакцинировали вторым компонентом 80% населения, вам все равно пришлось бы соблюдать правила, существующие в отношении вакцинации, социального дистанцирования и ношения масок», — заявила премьер-министр.

«Пока существует «Дельта» и COVID-19, вызывающий смертельные последствиями, нам всегда нужно будет жить с определенными ограничениями», — добавила Бережиклян.