Вальядолид, Испания, 16 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Пожар на территории испанского автономного сообщества Кастилия-и-Леон уже уничтожил около десяти тысяч га леса. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

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Отмечается, что пожар вспыхнул 14 августа в районе муниципалитета Навалакрус в провинции Авила. Спасатели эвакуировали жителей нескольких населенных пунктов, расположенных поблизости: всего из населённых пунктов было эвакуировано около тысячи человек.

С пожаром борются несколько сотен пожарных и воздушная техника.

Начиная с 11 августа над Испанией установилась сильная жара, в связи с чем метеорологи предупредили об опасности возникновения пожаров.