В Костромской области собака вцепилась в лицо 3-летнего ребёнка
Кострома, 16 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Собака насамовыгуле напала на 3-летнего мальчика в Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала его мать ЕкатеринаСтрельцова.
Инцидент произошёл днём 15 августа в посёлкеШекшема Шарьинского района. Женщина находилась с ребёнком на прогулке.
В социальных сетях жители деревни сообщили, что регулярно сталкиваются с проблемой агрессивных собак, находящихся насамовыгуле.
Матьпострадавшего ребёнка обратилась в полицию.
Тема безнадзорных животных актуальна для Костромской области. При наличии в регионе примерно 4 тысяч бездомных собак специалисты единственной организации по отлову — МКУ «Центр передержки животных» (находится в Костроме) изолируют лишь 300 животных в год. Деньги на отлов, содержание, стерилизацию и чипизацю собак выделяются из бюджета области. В 2021 году на эти цели определили 3,6 млн рублей (в 2,4 раза больше чем в 2020 году), но этих средств недостаточно чтобы удовлетворить требования всех районов. Снять часть трат на транспортировку собак из района в Кострому могли бы два приюта на 200 мест, расположенные на северо-западе области. На их строительство требуется как минимум 74 миллиона рублей.