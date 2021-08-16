Кострома, 16 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Собака насамовыгуле напала на 3-летнего мальчика в Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала его мать ЕкатеринаСтрельцова.

Екатерина Стрельцова Пострадавший ребёнок

Инцидент произошёл днём 15 августа в посёлкеШекшема Шарьинского района. Женщина находилась с ребёнком на прогулке.

«Всё случилось на улице Советской, мы с сыном гуляли. Собака лежала на дороге, не проявляла агрессии. Сын начал ее обходить, она на него накинулась. Мне удалось отогнать животное криками. У сына разодрана губа до носа, сильно задеты лоб, нога и челюсть. Надеюсь, в будущем не останется шрамов».

В социальных сетях жители деревни сообщили, что регулярно сталкиваются с проблемой агрессивных собак, находящихся насамовыгуле.

«У нас владельцы собак, особенно женского пола, хотят спать спокойно. Загуляла собака — возле дома сборище «женихов». Они воют, лают. И хозяева отпускают собаку, чтобы спать спокойно. О людях при этом не думают — хоть по воздуху летай», — написала Ольга Береснева.

«Это не первый покусанный ребёнок в посёлке. Хозяевам уже делали замечание, но им всё равно», — сообщила Нина Пшеницына.

Матьпострадавшего ребёнка обратилась в полицию.