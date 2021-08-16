Оренбург, 16 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Луговой мотылёк активно движется по территории Оренбуржья. Очередным городом, который атакован вредителем, стал Оренбург, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова Луговой мотылёк

Пользователи соцсетей жалуются на полчища лугового мотылька. Люди пишут, что по вечерам при включении света на улице, «на огонек» слетается рой маленьких серых бабочек. Дачники переживают за урожай и готовятся к обработке участков осенью.

Напомним, ранее Россельхозцентр сообщал о втором нашествии лугового мотылька на востоке региона.