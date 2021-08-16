* запрещённая в России организация

Москва, , 11:44 — REGNUM Захват столицы Афганистана — Кабула — радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал в известной степени неожиданностью для российской стороны. Об этом 16 августа сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Замир Кабулов Afghanistan.mid.ru

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«В известной степени да, он стал неожиданностью. Мы исходили из того понимания, что афганская армия — какая бы она ни была — все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Кабулов отметил, что, по его мнению, Россия, видимо, оказалась слишком оптимистичной в своей оценке подготовленных США и НАТО афганских военных, которые «все побросали при первом выстреле».

Также спецпредставитель президента РФ по Афганистану добавил, что в данный момент СМИ США пытаются проводить параллели с уходом советского контингента из страны в 1989 году, когда якобы «так же режим рухнул».

«Ничего подобного. Режим простоял еще три года, а ими созданный режим рухнул еще до ухода американцев — вот в чем принципиальная разница», — подчеркнул Кабулов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что в настоящее время радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло под охрану внешний периметр посольства РФ в столице Афганистана — Кабуле.