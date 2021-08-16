Абакан, 16 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Ограничения по использованию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» сняты в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 августа в республиканском минздраве.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник лайт»

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Как пояснили в министерстве, в медучреждениях Хакасии достаточно вакцины от коронавируса, прививочная кампания идёт в штатном режиме. И если ранее «Спутник Лайт» применялся для уже переболевших коронавирусной инфекцией граждан или для тех, кто собирается ревакцинироваться, то теперь эти ограничения сняты, решение о вакцинации принимает врач-терапевт. Единственное продолжающее действовать условие, это возраст прививающихся (от 18 до 60 лет).

Добавим, на этой неделе в Хакасии ожидается большая партия вакцины от коронавируса, в том числе очередная поставка «Спутника Лайт».