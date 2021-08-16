Виго, Испания, 16 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Защитник московского ЦСКА Бруно Фукс может перейти в испанскую «Сельту». Об этом 16 августа сообщает Noticias Celta.

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По информации издания, «Сельта» заинтересована в услугах 22-летнего бразильского футболиста и уже сделала ЦСКА предложение о его аренде на один сезон.

Отмечается, что Фукс изъявил желание перейти в «Сельту» после того, как пообщался с главным тренером клуба Эдуардо Коудетом.

Летом 2020 года Фукс перешёл из бразильского «Интернасьонала» в ЦСКА за €8 млн и подписал контракт до 2025 года. В 2021 году на Играх в Токио Фукс стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии.