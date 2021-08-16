«Крым попал в условия вынужденной технологической блокады» — политолог
Симферополь, 16 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Полуостров Крым сильно отстаёт в плане технологий от остальной части России, и это связано в том числе с территориальной принадлежности полуострова. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политобозреватель Якутия.инфоТимофей Ефремов, комментируя проблемы жителей полуострова с доступом к услугам ресурса mos.ru.
Эксперт вспомнил, что, когда был в Крыму в 2015 году, удивился — тогда там только-только и не во всех населённых пунктах появилась связь стандарта 3G, хотя в Якутии уже была 4G.
Тем не менее, сотовой связью в Крыму можно было пользоваться на тех же условиях, что и в остальных регионах РФ, и этим косвенно утверждалось, что полуостров является частью страны. Сейчас, в ситуации с ресурсом mos.ru, который считает, что крымчане не находятся на территории России, всё сводится к политическим лозунгам, полагает Тимофей Ефремов. Он отметил, что по логике властей проблемы в одном регионе страны из 85, наверное, несущественны, несмотря на то, что этот регион фактически «находится в условиях вынужденной технологической блокады».
Вопрос «Чей Крым?» эксперт назвал провокационным, напомнив, что в марте 2014 года большая часть населения страны выражала радость от включения полуострова в состав России.
«Сами жители Крыма проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Тогда этот вопрос был решен референдумом. Правда, его проведению помогло присутствие людей в форме без опознавательных знаков», — также сказал политолог.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Крыма не могут получить информацию по электронной карте ребёнка, доступную всем жителям России на сайте mos.ru. Населению полуострова ресурс отвечает, что «доступ к данной услуге разрешен только с территории РФ».