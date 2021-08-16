Симферополь, 16 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Полуостров Крым сильно отстаёт в плане технологий от остальной части России, и это связано в том числе с территориальной принадлежности полуострова. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политобозреватель Якутия.инфоТимофей Ефремов, комментируя проблемы жителей полуострова с доступом к услугам ресурса mos.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

Эксперт вспомнил, что, когда был в Крыму в 2015 году, удивился — тогда там только-только и не во всех населённых пунктах появилась связь стандарта 3G, хотя в Якутии уже была 4G.

«В магазинах Симферополя продавались преимущественно кнопочные телефоны. Смартфоны были представлены самыми скромными моделями. Так что технологическое отставание было заметно уже тогда. Со слов местных, правительство Украины не особо вкладывалось в инфраструктуру полуострова. Следов былого присутствия крупного украинского бизнеса тоже не особо было видно. Гигантских отелей и ухоженных пляжей, обустроенных при Украине в Крыму, я не увидел. Всё там держится на уходящем и ветшающем советском наследии», — сказал эксперт.

Тем не менее, сотовой связью в Крыму можно было пользоваться на тех же условиях, что и в остальных регионах РФ, и этим косвенно утверждалось, что полуостров является частью страны. Сейчас, в ситуации с ресурсом mos.ru, который считает, что крымчане не находятся на территории России, всё сводится к политическим лозунгам, полагает Тимофей Ефремов. Он отметил, что по логике властей проблемы в одном регионе страны из 85, наверное, несущественны, несмотря на то, что этот регион фактически «находится в условиях вынужденной технологической блокады».

«Тут, наверное, вопрос к самим крымчанам: устраивает ли их такое положение вещей? И готовы ли они солидарно выразить своё недовольство?» — задал вопросы Тимофей Ефремов.

Вопрос «Чей Крым?» эксперт назвал провокационным, напомнив, что в марте 2014 года большая часть населения страны выражала радость от включения полуострова в состав России.

«Сами жители Крыма проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Тогда этот вопрос был решен референдумом. Правда, его проведению помогло присутствие людей в форме без опознавательных знаков», — также сказал политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Крыма не могут получить информацию по электронной карте ребёнка, доступную всем жителям России на сайте mos.ru. Населению полуострова ресурс отвечает, что «доступ к данной услуге разрешен только с территории РФ».