Ульяновск, 16 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжаются кадровые изменения в правительстве. Пост покидает исполняющий обязанности председателя регионального правительства, сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Ulgov.ru Александр Смекалин

Отмечается, что и. о. главы правительства Ульяновской области Александр Смекалин, который работал в должности с декабря 2016 года, складывает полномочия и будет работать «в одной из федеральных структур».

Вакантное место в статусе исполняющего обязанности займёт Андрей Тюрин.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле заместителем председателя Ульяновского правительства был назначен Сергей Кучиц, который работал заместителем министра здравоохранения. В апреле 2021 года после скандала с дефицитом реагентов на проведение тестов на коронавирус была отправлена в отставку вице-премьер Екатерина Уба.

Напомним, с 8 апреля 2021 года врио губернатором Ульяновской области является Алексей Русских. После его назначения члены правительства стали работать в статусе исполняющих обязанности.