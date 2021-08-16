Самара, 16 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Уголовное дело после столкновения на реке Волга катера и баржи возбуждено в Самарской области. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Sktatflot.ru Баржа

По версии следствия, поздно вечером 14 августа на 1733 км реки Волга около села Рождествено города Самара столкнулись баржа теплохода «Редовый-3» и маломерное судно модели «CABA 700 VIKING». В результате этого происшествия маломерное судно пошло ко дну, при этом пропали без вести четыре мужчины.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Спасатели продолжают поиск пропавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области со дна реки подняли тело мужчины.