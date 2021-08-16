Джакарта, 16 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Индонезию доставили терапевтические препараты и медицинское оборудование из США на сумму более $52,3 млн, сообщает Antara.

Ulgov.ru Передача лекарств

Согласно заявлению министерства иностранных дел Индонезии, помощь США является формой поддержки со стороны частного сектора в борьбе с пандемией в Индонезии. Доставка лекарств является продолжением результатов визита министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Соединенные Штаты в августе 2021 года.

В совокупности стоимость поддержки Индонезии со стороны правительства США и частных лиц с начала пандемии достигла $117,3 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиинамерен увеличить число инвестиций в следующие несколько месяцев до 900 триллионов индонезийских рупий ($62 млрд).