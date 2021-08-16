Ярославль, 16 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Ярославле женщину, болевшую коронавирусом, сбил автобус. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Молоток судьи и рубли

Женщина обратилась в суд с иском к акционерному обществу «ПАТП-1 города Ярославля», требуя взыскать с предприятия моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей за то, что её сбил автобус. В результате ДТП женщина получила тяжёлые травмы и находилась на стационарном лечении, а также обращалась за платной медпомощью.

Ответчик против удовлетворения иска возражал, считая, что требования истицы завышены. Водитель автобуса, привлечённый к делу в качестве третьей стороны, пытался заявить, что женщина вообще не должна была выходить на улицу.

«Водитель автобуса в судебном заседании с требованиями согласился частично по доводам письменных возражений. Пояснил, что ДТП произошло в тёмное время суток на частично освещенном пешеходном переходе. Истец зная, что больна короновирусной инфекцией, гуляла по улице», — говорится в решении суда.

Однако коронавирус у пешехода не освобождает от соблюдения правил дорожного движения. Суд удовлетворил требования женщины и взыскал с «ПАТП-1» 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение может быть обжаловано.