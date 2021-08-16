Мельбурн, Австралия, 16 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Похоже, что не все жители Мельбурна (столицы штата Виктория, юго-восток Австралии) хотят добросовестно подходить к соблюдению действующих антинкоронавирусных ограничений. Так, одной из тем пресс-конференции премьер-министра штата Дэниэла Эндрюса стала прошедшая вечеринка, участники которой будут оштрафованы на сумму более 350 австралийских долларов ($256 тыс.). Об этом сообщил телеканал Nine News.

Цитата из кф 21 и больше. реж Джон Лукас, Скотт Мур. 2013. США Вечеринка

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Эндрюс заявил перед журналистами, что он крайне «зол» и разочарован «эгоистичным поступком» 69 человек, которые решили наплевать на локдаун, собравшись в частном доме Колфилд-Норт на прошлой неделе, когда он объявил об ухудшении эпидемиологической ситуации в городе.

«Я знаю, что многие люди недовольны произошедшим. Этого не должно было произойти в принципе», — отметил премьер-министр.

По словам Эндрюса, после выходки легкомысленных патимейкеров, службам здравоохранения Австралии пришлось потратить «буквально тысячи часов», чтобы отследить все цепочки заражения коронавирусом.