Кишинёв, 16 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Команда спасателей из Молдавии, которая отправилась в Грецию, чтобы помочь тушить лесные пожары, выполнила задачу и возвращается на родину. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Молдавии.

Nat.astrobl.ru Пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

"Сотрудники ГИЧС завершили свою деятельность в Греции. Молдавские пожарные тушили лесные пожары на острове Эвия, где вместе с румынскими коллегами выявляли очаги возгорания, ликвидировали пожары и спасали животных», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, молдавские спасатели потушили более 420 пожаров. Площадь, на которой работали пожарные, составила 300 гектаров. Они должны вернуться на родину в начале этой недели.

Напомним, спасателей из Молдавии в Грецию отправили 9 августа. Тушить лесные пожарные поехали 25 человек и четыре пожарных машины.