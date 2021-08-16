Канберра, 16 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В связи с ростом вспышки коронавирусной инфекции в Столичной территории Австралии, власти Канберры решили продлить еще на две недели семидневный локдаун, введенный на прошлой недели. Об этом в ходе пресс-конференции объявил глава правительства столицы Эндрю Барр, передает телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в Канберре было выявлено еще 19 случаев заражения SARS-CoV-2.

«Это вызывает беспокойство и еще раз доказывает тот факт, что вирус активно распространяется в нашем сообществе», — заявил Барр.

Он также поблагодарил жителей Канберры за их участие в прохождении тестирования на коронавирус. Всего за сутки были протестированы 5 723 человека.

Позитивной новостью является, тот факт, что на 28 человек с активным протеканием COVID-19 приходится ноль госпитализированных пациентов.