Чита, 16 августа, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Забайкалье, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 16 августа первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привито 296 487 человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

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Завершили вакцинацию 245 522 человека (поставили второй компонент вакцины и воспользовались однокомпонентной вакциной).

Также известно, что за прошедшие сутки первую аппликацию инъекции получили 334 жителя региона, завершена вакцинация у 464 человек.

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