Ставрополь, 16 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошло ДТП с участием маршрутной «Газели». В результате происшествия пострадали восемь человек. По данному инциденту организована проверка прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.

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Из подробностей ДТП известно, что оно случилось 15 августа в городе Ставрополе. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, после этого машину выбросило за пределы проезжей части и она наехала на пешехода.

В числе пострадавших оказались четверо пассажиров маршрутки и пешеход. Еще трое находившихся в маршрутке людей получили незначительные повреждения, и их отпустили домой после оказания медпомощи на месте.

По словам 56-летнего водителя, у машины отказали тормоза. Установлено, что за последние два года он не совершал нарушений ППД.

В настоящее время причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.