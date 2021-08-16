Афины , 16 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Греции зарегистрировали первый случай смерти от последствий коронавируса полностью вакцинированного человека, заявил директор второго отделения интенсивной терапии больницы «Папаниколау» Никос Каправелос в эфире телеканала OPEN.

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«В моём отделении у нас есть первая смерть полностью вакцинированного пациента. У него не было основных заболеваний. Это одно из исключений. Первая смерть из 13 тысяч», — сказал Каправелос.

При этом врач отметил, что невакцинированные находятся в большей опасности, а данный случай является исключением. В то же время привитым стоит быть осторожными, заключил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее греческие власти объявили, что уровень иммунитета к коронавирусу среди населения страны с учётом вакцинированных и переболевших превысил 70%.

Вместе с тем власти отметили необходимость достижения ещё более высокого показателя.

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