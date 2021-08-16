Канберра, 16 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. С 20 августа представители жизненно важных профессий, пересекающие границу Квинсленда с территории Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии), должны быть вакцинированы как минимум одним компонентом вакцины от COVID-19. Ранее подобное требование к ним не применялось. Об этом 16 августа в ходе пресс-конференции объявила главный санитарный врач Квинсленда Жанетт Янг, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В то же время в правительстве Квинсленда подчеркнули, что не имеет значения, какой вакциной привились жители Нового Южного Уэльса, и новое ограничение будет применяться ко всем работникам в жизненно важных сферах, включая персонал медучреждений и сотрудников служб быстрого реагирования.

Как отмечают журналисты, ужесточение ограничений по отношению к жителям Нового Южного Уэльса связано с растущей вспышкой «Дельта"-варианта коронавируса в Сиднее и его окрестностях.

«Ситуация в Новом Южном Уэльсе по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность», — предупредила Янг.