Скопье, 16 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В столице Северной Македонии Скопье 15 августа прошли протесты против новых мер по борьбе с распространением коронавируса, ограничивающих посещение заведений общепита непривитыми гражданами.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, протестующие стояли перед парламентом и назвали врачей убийцами, а журналистов их наемниками.

Участники акции называли вакцинацию экспериментом над населением и призывали к созданию платформы для начала судебного процесса в отношении инициаторов вакцинации и пообещали продолжить протесты. В подтверждение своих слов протестующие заявили, что, следуя единому протоколу лечения пациентов с COVID-19 медики уходят от ответственности, а используемые тесты на коронавирус некорректны.

Стоит отметить, что, во всяком случае, в том виде, в каком это преподнесли македонские журналисты, логика протестующих представляется весьма обрывочной. Тем временем, суточная смертность от COVID-19 в стране возросла до 10 человек в сутки и, похоже, будет лишь расти.