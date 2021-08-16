Екатеринбург, 16 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. 28-летний уроженец Молдавии убил из ревности нового возлюбленного своей бывшей подруги в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Цитата из х/ф «Преступление и наказание». Реж. Лев Кулиджанов. 1969. СССР Я и убил

Мужчина проживал с молодой женщиной более четырёх лет. После расставания гражданка начала встречаться с другим человеком.

По версии следствия, обвиняемый не выдержал данного поворота событий, приобрёл штык-нож и убил молодого человека. Для этого убийца ночью залез через окно в квартиру возлюбленных и зарезал мужчину.

На следующее утро уроженец Молдавии заявился в отдел полиции с чистосердечным признанием. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге женщина, возомнившая себя «ангелом света», едва не убила своего ребёнка в Екатеринбурге.

Читайте также: «Ангел света» едва не убила своего ребёнка в Екатеринбурге