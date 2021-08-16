Мельбурн, Австралия, 16 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусом правительство Виктории, второго по численности населения штата Австралии, приняло решение о введении в Мельбурне комендантского часа. Об этом 16 августа в ходе пресс-конференции объявил премьер-министр Виктории Дэниэл Эндрюс, передает телеканал Nine News.

Nazareth College Мельбурн

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Действие локдауна будет продлено на две недели до 2 сентября. Главным ужесточением станет введение для жителей столицы штата Мельбурна комендантского часа. Граждане не смогут покидать свои дома с 21:00 до 5:00. Ограничение вступает в силу в ночь на 17 августа.

«Эти правила не вступят в силу до полуночи, но я прошу людей соблюдать комендантский час уже с 21:00 сегодня вечером», — заявил премьер-министр Эндрюс.