* Талибы — запрещённая в России организация

Москва, 16 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В настоящее время радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло под охрану внешний периметр посольства РФ в столице Афганистана — Кабуле. Об этом 16 августа сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Кабул

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«Они уже взяли под охрану внешний периметр посольства России. Завтра с послом они будут обговаривать детали на более долгосрочную перспективу», — сказал он.

Кроме того, Кабулов рассказал, что у России в Кабуле относительно большое посольство, в котором работает около 100 человек.

«Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия», — уточнил спецпредставитель президента РФ по Афганистану

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабуловсообщил, что у российской стороны нет опасений того, что при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистан будет напоминать «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ).