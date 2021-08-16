Москва, 16 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Таргет по инфляции в 4%, установленный российским Центральным банком, может оказаться слишком высоким. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил профессор РЭШ, директор финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

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«В российской и международной дискуссии активно обсуждается уровень инфляции, от которого должен отталкиваться Центральный банк. Наш уровень в 4% может оказаться слишком высоким, с точки зрения общества, потому что такая средняя инфляция означает, что часто инфляционные ожидания по отдельным категориям (например продовольствие) гораздо выше и даже двузначные. Таргет в 2% мог бы повлиять на снижение инфляционных ожиданий», — сказал Шибанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что политика Банка России сдерживает потребление в пользу сбережений.