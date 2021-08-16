Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга на своём ближайшем заседании 18 августа рассмотрит законодательную инициативу федерального уровня об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев потенциально опасных собак — по аналогии с полисом ОСАГО для автомобилистов.

Собака Dineshraj Goomany

Как предусматривает подготовленный депутатами Юрием Бочковым и Денисом Четырбоком документ, без такого страхования владелец собаки будет лишен права выгуливать питомца за пределами принадлежащей ему огороженной территории.

Как напомнил председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, перечень пород опасных собак был утвержден правительством Российской Федерации еще в 2019 году.

«Это уже поставило точку в вопросе об ответственности за причинение вреда здоровью граждан, подвергшихся нападению псов агрессивных пород. Хозяин такой собаки теперь полностью отвечает за поведение своего питомца, и для установления его вины не требуются долгие судебные разбирательства», — отметил спикер.

Своим законопроектом петербургские депутаты хотят решить вопрос о компенсации ущерба пострадавшим от таких собак. Владелец потенциально опасной собаки должен будет приобрести страховой полис, как это обязаны делать все владельцы автомобилей (полис ОСАГО). Без полиса собаку нельзя будет выгуливать за пределами принадлежащего владельцу огороженного участка.

«Считаю, что любой обладатель имущества, являющегося источником повышенной опасности, — автотранспорта, бойцовой собаки, другого опасного животного — должен страховать свою ответственность за возможное причинение вреда другим людям», — подчеркнул Вячеслав Макаров.