Москва, , 11:03 — REGNUM Идея движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор главенствует над техническим превосходством. Именно это сегодня доказывают талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Еще десять лет назад они были в глазах общественности яйцеголовыми исламскими студентами, которых пестовали американцы. Сегодня — это сила, с которой предпочитают не ссориться внутри и вне Афганистана, они просто взяли под контроль страну и собираются организовать новый тип государства.

Было ли это изначальным планом США? Не знаю, но втянулись в него все ключевые игроки в этом регионе, забыв о собственных законодательных решениях.

А техническое превосходство приходит, как оказалось, вслед за подтвержденной живучей идей, и у «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — сегодня и связь, и самолеты, и тяжелая бронетехника, и печатный станок и т. д.

Возникает вопрос: идея талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это угроза для западного мира или только для традиционных мусульманских элит и мусульманских государств?

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу был прав: опасность для современных государств — в разложении социальных традиций и ценностей изнутри.

И это справедливое утверждение и для России. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут не переходить границы, они могут просто продвигать идею внутрь других стран», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа вечером талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о захвате шести столиц афганских провинций. Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск и войск союзников США из этой страны.

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