Красноярск, 16 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Красноярском крае вступил в законную силу приговор Емельяновского районного суда в отношении четырёх человек по уголовному делу об организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Как сообщили ИА REGNUM 16 августа в краевом УФСБ, суд приговорил членов преступной группы к различным срокам лишения свободы — от двух лет шести месяцев до трёх лет условно.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Краевое УФСБ пресекло незаконный канал легализации иностранцев в 2019 году. Преступная группа осуществила незаконное пребывание на территории РФ 3,5 тыс. иностранных граждан, преимущественно из Киргизии. Злоумышленники использовали документы, содержащие заведомо ложные сведения. Иностранцев легализовали от имени фиктивного юридического лица за денежное вознаграждение под предлогом трудоустройства.

По данным ведомства, с каждого иностранца члены преступной группы получали по 8 тысяч рублей.

Как сообщал ИА REGNUM, в Челябинске в ходе проверки выявили нарушения миграционного законодательства.

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