Пхеньян, 16 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын направил 15 августа поздравительную телеграмму президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте МИД КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер поздравил коллегу с государственным праздником — Днём независимости.

В письме глава Северной Кореи пожелал правительству и народу Республики Конго больших успехов в деле достижения самостоятельного развития и процветания страны, а также выразил уверенность в развитии двусторонних отношений и сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр КНДР Ким Док Хун направил поздравительную телеграмму назначенному первому вице-президенту Ирана Моххамаду Мохберу.

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