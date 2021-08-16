Элиста, 16 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. С начала массовой вакцинации от коронавируса обе дозы антиковидной вакцины получили более 64 тыс. жителей Калмыкии. Об этом стало известно в ходе заседания регионального оперштаба.

75.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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Ранее Калмыкии получила 63 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт». Препарат распределён между всеми прививочными пунктами, развёрнутыми в Калмыкии. Всего в регионе работают 14 стационарных кабинетов и 15 мобильных бригад.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии охватить вакцинацией от коронавируса первоначально планировалось около 123,6 тысячи человек — 60% взрослого населения.