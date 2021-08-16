Баку, , 11:09 — REGNUM Заявления пресс-службы минобороны Армении о провокационных действиях со стороны Баку на армяно-азербайджанской границе не соответствуют действительности. Об этом говорится в опубликованном 16 августа сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана.

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«Распространённая армянской стороной информация о провокации армии Азербайджана в районе Чёрного озера в направлении госграницы и гибели одного из наших военных является ложью», — заявили в азербайджанском военном ведомстве.

В пресс-службе обвинили Ереван в попытке таким образом подготовить почву для «провокаций».

Напомним, ранее в минобороны Армении сообщили, что в ночь на 16 августа азербайджанские подразделения якобы пытались занять позиции на армянской территории в районе Черного озера Сюникской области. По версии армянской стороны, в ходе боевых действий погиб минимум один азербайджанский военнослужащий.

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