Аксайский район, Ростовская область, 16 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Ростовской области сапёры работают в Большелогской средней общеобразовательной школе. По некоторым данным, о минировании учебного учреждения было получено анонимное сообщение.

Mil.ru Российские саперы за работой

По информации, которой поделились в мессенджерах очевидцы, территория школы на хуторе Большой Лог оцеплена сигнальной лентой. Внутри здания работают взрывотехники и кинологи, дежурство несут спасатели. В региональном управлении МЧС России информацию не комментируют.

ИА REGNUM отмечает, что численность обучающихся в Большелогской школе в 2020—2021 учебном году составляла 776 человека.