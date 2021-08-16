Сапёры проверяют сообщение о минировании школы в Ростовской области
Аксайский район, Ростовская область, 16 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Ростовской области сапёры работают в Большелогской средней общеобразовательной школе. По некоторым данным, о минировании учебного учреждения было получено анонимное сообщение.
Mil.ru
Российские саперы за работой
По информации, которой поделились в мессенджерах очевидцы, территория школы на хуторе Большой Лог оцеплена сигнальной лентой. Внутри здания работают взрывотехники и кинологи, дежурство несут спасатели. В региональном управлении МЧС России информацию не комментируют.
ИА REGNUM отмечает, что численность обучающихся в Большелогской школе в 2020—2021 учебном году составляла 776 человека.