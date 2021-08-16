* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 16 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. У российской стороны нет опасений того, что при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистан будет напоминать «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 16 августа сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

ResoluteSupportMedia Участники террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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«Нет, этого опасения у меня нет. Я видел на практике, как вот эти самые талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в отличие от американцев, всего НАТО вместе взятого, включая сбежавшее афганское правительство, которые не боролись с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (прежнее название ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), а потворствовали ему, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как раз с ним воевали и воевали беспощадно», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на соответствующий вопрос.

Также Кабулов добавил, что представители высшего руководства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляли ему, что они не намерены брать в плен боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что ситуация в Кабуле после его захвата боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остается спокойной.