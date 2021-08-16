Киев, 16 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. С 17 августа 2021 года Национальный банк Украины (НБУ) введёт в оборот юбилейную монету «К 30-летию независимости Украины». Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Монеты

Серебряная монета номиналом 10 гривен будет весить 31,1 грамма, а её тираж составит 3 тыс. экземпляров.

На одной стороне монеты будет изображено число 30, причём цифра 0 стилизована под цветок. На другой стороне монеты — QR-код, ведущий на промо-ролик, посвящённый 30-летию независимости Украины, на сервисе YouTube.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине ввели в обращение памятную монету, посвящённую возвращению лошади Пржевальского в Чернобыльскую зону отчуждения.