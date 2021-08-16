Уфа, 16 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Врачи из Башкирии выехали в Узбекистан для помощи пациентам с COVID-19. Об этом 16 августа сообщили на оперативном совещании в правительстве региона.

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Сообщается, что большая делегация из медуниверситета региона выехала в Узбекистан.

«Наши врачи, помимо того, что несут тяжелейшую нагрузку в нашем здравоохранении, уже в третью страну поехали: в Абхазии были, в Киргизии были, сейчас в Узбекистан поехали. С уважением относятся к нашим врачам, когда они работают», — отметил глава республики Радий Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за сутки выявили 290 новых носителей коронавируса.