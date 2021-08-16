Оренбург, 16 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Федерация профсоюзов Оренбургской области заявила о необходимости увеличить размер компенсации за ЖКУ для граждан, проживающих и работающих на селе. Сумма не индексировалась 14 лет и на сегодняшний день составляет всего 155 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в организации.

Pixabay.com Компенсация

Лидер оренбургских профсоюзов Ярослав Чирков отметил, что необходимость повышения размера компенсации назрела давно. За 14 лет индексы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, по данным Департамента области по ценам и регулированию тарифов, составляли ежегодно от 105 до 125%.

«С учетом индексации, нарастающим итогом сумма компенсации в 2021 году должна была бы составлять 664 рубля, хотя и она не покроет реальных затрат», — сказал он.

По словам Чиркова, первоначально проблему обсуждали внутри профсоюзов, затем вынесли на рассмотрение областной трехсторонней комиссии. Сейчас создана рабочая группа, в состав которой вошли профсоюзные лидеры отраслевых организаций, представители Оренбургского союза промышленников и предпринимателей, министерств финансов и соцзащиты.

Рабгруппа проанализировала ситуацию с подобными выплатами на территории Приволжского федерального округа. Оказалось, что среди регионов ПФО в Оренбургской области самая маленькая компенсация. Между тем минфин считает повышение данной выплаты нецелесообразным и неэффективным.

Профсоюзы намерены выйти с инициативой к губернатору и спикеру Заксобрания, чтобы в областной закон были внесены изменения в части увеличения размера компенсации за ЖКУ для сельских жителей.