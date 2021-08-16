Новосибирск, 16 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Региональное правительство поможет Новосибирску приобрести 150 автобусов. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил глава области Андрей Травников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«При формировании трёхлетнего бюджета на 2021−2023 годы мы закладывали в областной бюджет средства на компенсацию расходов города Новосибирска на приобретение 150 пассажирских автобусов по схеме лизинга. Сегодня окончательно согласованы все параметры этого финансового решения. Просьба к мэрии Новосибирска, к минфину и минтрансу региона — оперативно обменяться всеми необходимыми документами и приступить к закупочным процедурам. Автомобильные заводы сегодня серьёзно загружены, и очень важно, чтобы заказ для Новосибирска был выполнен в 2022 году», — уточнил Травников.

Уточняется, что для города будут приобретены 150 автобусов большого класса, оснащённых тахографами и валидаторами. Они должны быть низкопольные, адаптированные для перевозки маломобильных групп населения. В качестве топлива будет применяться компримированный природный газ (метан).