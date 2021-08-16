Ханты-Мансийск, 16 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлен 161 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (51 случай), сообщает 16 августа региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 164 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 16 августа в Югре зарегистрировано 68 199 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 64 249 человек, 1019 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).