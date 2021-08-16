Казань, 16 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Казани впервые вводится пересадочный тариф для пассажиров в метро и наземного электрического транспорта, сообщает мэрия.

Турникет

С 16 августа в городе начал действовать новый тариф «Пересадочный МЭТ 45», который предназначен для пассажиров, пользующихся наземным и подземным электрическим транспортом. Он позволяет сэкономить тем горожанам, кто добирается до места назначения с пересадками и вынужден платить за проезд дважды. Жители смогут в течение 45 минут совершить пересадку с одного вида электротранспорта без дополнительной оплаты за 45 рублей. Поездка с пересадкой по новому тарифу при оплате проезда транспортной картой будет дешевле на 17%, при оплате банковской картой — на 25%.

У пассажира при первом прикладывании карты запускается счетчик времени, в течение которого можно совершить пересадку. Если время не истекло, то при повторном прикладывании на турникетах или валидаторах высвечивается надпись: «Годен».

ИА REGNUM напоминает, в казанском метрополитене с 19 июля запустили новую технологию для экспресс-оплаты проезда. Владельцы смартфонов на платформе iOS и умных часов (на платформе WatchOS) получат уведомления об активации режима и смогут узнать о правилах пользования. Оплата проезда также возможна любой картой, привязанной к системе мобильных платежей.

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