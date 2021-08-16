Магас, 16 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Ингушетии планируется объявить Год спорта в будущем 2022 году. С таким предложением выступил глава региона Махмуд-Али Калиматов в ходе состоявшейся встречи с чемпионами-олимпийцами.

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«Считаю, что 2022 год нужно объявить Годом спорта в республике. Министерству спорта необходимо разработать программу, в которую будут включены также предложения депутатов и баллотирующихся в парламент кандидатов», — привела слова руководителя Ингушетии его пресс-служба.

Министр спорта региона Али Дошхоклоев приветствовал такое решение главы Ингушетии и заверил, что при разработке новой программы развития спорта в рамках Года спорта будет сделан упор на поддержку олимпийских дисциплин и массового занятия спортом.

Напомним, спортсмен из Ингушетии Муса Евлоева на Олимпиаде в Токио завоевал золото в греко-римской борьбе.

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