Москва, 16 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. За время нахождения граждан РФ на самоизоляции у них выросла потребность в бытовой технике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявила ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина.

Marketing-ASS Бытовая техника

«Пандемия ограничила работу предприятий розничной торговли и общественного питания. В первую очередь это коснулось компаний, реализующих непродовольственные товары, не относящиеся к товарам первой необходимости. В то же время в период нахождения людей на самоизоляции интенсивность использования предметов домашнего обихода и бытовой техники, а также потребность в них возросла, — сказала Гришина. — Поэтому в I полугодии 2021 года траты населения на непродовольственные товары увеличились. Данные Росстата показывают, что оборот розничной торговли непродовольственными товарами увеличился в I полугодии 2021 года (в сопоставимых ценах) относительно такого же периода 2019 года на 7,8%, в то время как оборот розничной торговли пищевыми продуктами увеличился лишь на 0,9%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве обороты розничной и мелкооптовой торговли в июле 2021 года выросли на 48% к показателям «допандемийного» 2019 года.