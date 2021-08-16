Джакарта, 16 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо намерен увеличить число инвестиций в следующие несколько месяцев до 900 триллионов индонезийских рупий ($62 млрд), сообщает Kompas.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

Правительство хочет продолжать создавать новые рабочие места и стимулировать экономику во время пандемии.

«Мы надеемся, что добавление инвестиций в ближайшие месяцы позволит достичь цели в 900 трлн рупий, а также создаст новые рабочие места и значительно продвинет экономику», — заявил глава государства.

В период с января по июнь 2021 года реализация инвестиций Индонезии без учета нефтегазового сектора и финансовых услуг составляет не менее 442,8 трлн рупий.

Правительство поощряет инвестиции как одну из движущих сил экономической структуры Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, полную вакцинацию против коронавируса в стране прошли 28 037 059 человек.