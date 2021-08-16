Ярославль, 16 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Ярославле в рамках программы «Благоустройство и озеленение города Ярославля» на тренировочном поле «Шинника» положат искусственный газон. Об этом сообщает ЯрНьюс.

City-yaroslavl.ru Стадион «Шинник»

Новое искусственное поле уложат на площади в 4 тысячи квадратных метров. В связи с этим на стадионе вырубят 13 деревьев.

Также в рамках программы будет демонтировано сто метров ограждения и мачты освещения вокруг поля и убрана синтетическая сетка за воротами. Снимут и старый искусственный газон площадью 2690 квадратных метров. На новом поле смонтируют новую систему дренажа и ливневой канализации.

Подрядчик будет определён 25 августа в рамках аукциона. Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2021 года. Работы в сумме 9,5 млн финансирует бюджет Ярославля. Стадион принадлежит городским властям, которые также являются соучредителями ФК «Шинник».