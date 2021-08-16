Камчатский край, 16 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В ходе выездной проверки Росприроднадзор подтвердил загрязнение окружающей среды Камчатки, обнаруженное экологами-общественниками в результате анализа спутниковых снимков. Еще в июне 2021 года общественная экологическая коалиция «Реки без границ» предоставила Дальневосточному межрегиональному управлению Росприроднадзора информацию о загрязнении реки Левтыринываям в Олюторском районе Камчатского края.

Олег Кугаев Камчатка

По мнению экологов, загрязнение реки Левтыринываям могло произойти в результате аварий на гидротехнических сооружениях и иных сооружениях на водном объекте, вероятным источником загрязнения было указано АО «Корякгеолдобыча». Факты загрязнения были обнаружены в результате расшифровки космоснимков со спутника Landsat-8.

«Мы выявили два случая загрязнения взвешенными веществами реки Левтыринываям ниже участка недропользования, — отмечает директор Центра спутникового мониторинга и гражданского контроля Ольга Чупаченко. — В обоих случаях протяженность загрязнения составляла не менее 24 км до впадения грязи в реку Вывенка».

"В прошлом году мы также выявляли подобное загрязнение, однако тогда надзорные органы отказались его расследовать, мотивировав свое решение тем, что никаких работ на данном участке не производится, — вспоминает российский координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов. — Прошел год, работы на участке так и не возобновились, однако загрязнение водного объекта, увы, продолжается по-прежнему».

В июле Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора была организована выездная проверка участка на реке Левтыринываям потенциального виновника загрязнения — АО «Корякгеолдобыча» (АО «КГД»).

Участок представляет собой техногенную россыпь, на территории которой размещены отстойники вод, отвалы вскрышных и отработанных пород, руслоотводной канал, площадки для размещения техники и временного вахтового поселка. Основное русло реки Левтыринаваям отведено за нарушенную территорию добычного участка руслоотводным каналом.

По длине участка обустроен каскад отстойников для обратного водоснабжения, заполненный водой. В ходе осмотра сотрудниками Росприроднадзора был установлен выход ручьев из основного руслоотводного канала реки Левтыринаваям на нарушенную территорию (горных выработок), прорыв дамб отстойников с растеканием воды на прилегающую поверхность, сброс сточных вод в водный объект из нижнего отстойника через размыв нижней дамбы.

«Учитывая вышеизложенное, доводы, содержавшиеся в обращении, нашли свое частичное подтверждение, — сообщается в ответе Росприроднадзора в адрес координатор экологической коалиции «Реки без границ». — По результатам плановой выездной проверки АО «КГД» будет привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение требований утвержденного в установленном порядке технического проекта, связанного с пользованием недрами)».

Для устранения нарушения АО «КГД» выдано предписание со стороны Росприроднадзора.

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