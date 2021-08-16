* талибов — запрещённая в России организация

Москва, 16 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Власти России не будут торопиться признавать режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом заявил директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Culture.ru Здание МИД России

«Насчет признания мы никуда не спешим. Мы посмотрим, как режим будет себя вести», — цитирует его ТАСС.

В МИД России рассчитывают на налаживание дружественных отношений между Москвой и новым руководством страны, добавил он.

«Я не только надеюсь, я уверен в этом. Будем налаживать отношения, опираясь на наработанный уже за последние годы материал», — сказал он.

Как сообщалоИА REGNUM, ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск и войск союзников США из этой страны. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали захватывать одну столицу провинций за другой. На сегодня боевики уже вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Официальный представитель политофиса «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.