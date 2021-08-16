Москва, 16 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В отставку подал главный тренер мужской сборной России по тяжёлой атлетике Олег Писаревский. Об этом 16 августа сообщает ТАСС.

Тяжёлая атлетика

«Я подал заявление об отставке после того, как закончился цикл. Новое соглашение я подписывать не стал», — сказал Писаревский.

На Олимпийских играх в Токио единственный представитель мужской сборной России Тимур Наниев занял четвёртое место в весовой категории до 109 кг.