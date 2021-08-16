Ульяновск, 16 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Сурском районе Ульяновской области будут развивать въездной туризм, в том числе паломнический. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам рабочей поездки в муниципалитет.

Ulgov.ru Культурно-религиозный комплекс «Никольская гора со святыми источниками» в Ульяновской области

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских посетил в Сурском районе культурно-религиозный комплекс «Никольская гора со святыми источниками». В ходе визита были рассмотрены вопросы развития туризма, в том числе проблемы при посещении Никольской горы

«Услышал, в том числе, про необходимость обустройства родника и нормальной стоянки для автобусов. С точки зрения развития туризма нам предстоит здесь серьёзно поработать», — констатировал Алексей Русских.

Ulgov.ru Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских посетил культурно-религиозный комплекс «Никольская гора со святыми источниками»

По итогам осмотра было принято решение о выделении средств на благоустройство территории.

По словам руководителя регионального агентства по туризму Дениса Ильина, турпоток растёт: если в 2020 году в Сурском районе побывали 22 тыс. человек, то в первом полугодии 2021 года — 19 тыс. туристов.

Отметим, что посёлок Сурское является историческим поселением регионального значения. Здесь сохранился комплекс объектов купеческой жилой застройки XIX — начала XX веков и места паломничества. Также значительное влияние на развитие туризма оказывают крупные событийные мероприятия.