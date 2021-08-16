Соннам, Южная Корея, 16 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Останки легендарного борца за независимость Кореи и руководителя антияпонского народного ополчения Хон Бом До, переданные правительством Казахстана, прибыли в Южную Корею 15 августа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Южная Корея

Напомним, что договорённость о передаче останков была достигнута в ходе визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Казахстан в апреле 2019 года. Передача должна была состояться в прошлом году в рамках визита главы Казахстана в Сеул, однако визит был отложен из-за пандемии коронавируса.

Известно, что Мун Чжэ Ин и первая леди Ким Чжон Сук приняли участие в траурной церемонии, которая состоялась на авиабазе в Соннаме.

Церемония захоронения останков состоится 18 августа на национальном кладбище в Тэджоне.

Хон Бом До (1868 — 1943) — один из первых в Корее организовал партизанский отряд и поднял народ против японских оккупантов. Он принимал участие в создании Армии независимости, награжден (посмертно) правительством Южной Кореи ордером «За заслуги в строительстве государства». Скончался в Кызылорде в октябре 1943 года, похоронен там же.