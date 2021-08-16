Москва, , 11:35 — REGNUM Ситуация в Кабуле после его захвата боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остается спокойной. Об этом 16 августа сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Замир Кабулов Afghanistan.mid.ru

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«В целом обстановка абсолютно спокойная, на удивление. Сегодня основные силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мирно, спокойно вошли в Кабул. До этого было сделано предупреждение высшим руководством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всем своим отрядам: не обижать население, не входить в дома, не трогать, соблюдать порядок», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Также Кабулов добавил, что за день до этого руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передало минобороны страны, чтобы оно обеспечивало в Кабуле безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству страны сделать всё возможное для безопасной эвакуации сотрудников посольства и всех граждан Южной Кореи, находящихся в Афганистане.