Белград, 16 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Народной скупщины (парламента) Сербии Велько Одалович 16 августа в эфире национального телевидения посоветовал Приштине подумать над тем, что «американцы, где бы они ни были, отовсюду уходили».

ИА REGNUM Здание парламента Сербии

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Такое мнение Одалович высказал в связи с ситуацией, которая сложилась в Афганистане после ухода американских войск из этой страны.

«США повели себя безответственно. Что они сделали — вывезли людей и договорились со странами, которые являются их любимчиками, о приёме афганцев», — заявил Одалович в эфире телеканала РТС.

Напомним, что ранее боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в столицу Афганистана — Кабул и заняли президентский дворец.

О готовности принять беженцев из Афганистана 15 августа заявили Северная Македония, Албания и сепаратистское Косово.