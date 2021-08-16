Ташкент, 16 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В городе Алмалык Ташкентской области Узбекистана 36 человек поступили в инфекционную больницу с диагнозом «пищевое отравление». Об этом 15 августа сообщает пресс-служба городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Сообщается, что 31 пациента в итоге выписали, а пятеро остаются в больнице. Их состояние врачи оценили как средней тяжести. Еще 13 человек с отравлением поступили в больницу в городе Ахангаран, который находится в десяти километрах от Алмалыка.

«Причиной сложившейся ситуации стало мороженое, произведённое частным предпринимателем. Данный субъект хозяйствования находится в городе Алмалык», — говорится в сообщении пресс-службы.

Расследование по данному инциденту продолжается.

Отметим, что на прошлой неделе в Аккурганском районе Ташкентской области в больницу поступили 30 детей с предварительным диагнозом «ботулизм». По данному факту ведётся следствие.